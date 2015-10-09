Шахматы
4 апреля 13:15
 

Карлсен пожаловался на казахстанскую шахматистку из-за селфи

Карлсен пожаловался на казахстанскую шахматистку из-за селфи ©instagram.com/grenkechess/

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, являющийся 16-м чемпионом мира по шахматам, оказался в центре обсуждений после инцидента с участием казахстанской шахматисткой Алуи Нурман на турнире Grenke Freestyle Open в Германии, передают Vesti.kz

Перед началом второго раунда Нурман подошла к Карлсену с просьбой сделать совместное фото. Норвежец не отказал: он спокойно позировал, улыбался и сделал селфи вместе с соперницей. Однако вскоре после этого Карлсен обратился к организаторам соревнований с жалобой, указав на то, что у шахматистки при себе находился мобильный телефон.


Согласно регламенту турнира, использование и даже наличие телефонов во время партии строго запрещено. В результате арбитр до начала игры был вынужден изъять устройство у Нурман, чтобы соблюсти правила и избежать возможных нарушений.

Напомним, что в конце 2025 года Магнус Карлсен вновь подтвердил свой высокий класс на мировой арене. 28 декабря он завоевал титул чемпиона мира по рапиду, который стал для него уже шестым в карьере.

