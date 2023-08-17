FIDE запретила трансгендерам выступать на женских турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) ограничила участие трансгендерных игроков в турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

FIDE временно запретила спортсменам, сменившим пол с мужского на женский, выступать в соревнованиях женщин. При этом все их титулы остаются в силе.

Если игрок меняет пол с женского на мужской, то титулы не сохраняются. Они могут быть возвращены при обратной смене пола.

Рейтинг и все полученные трансгендерным игроком санкции при любой смене пола остаются без изменений. Новые правила вступят в силу 21 августа и будут действовать до дальнейшего уведомления.

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