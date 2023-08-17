Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
Комментарии

FIDE запретила трансгендерам выступать на женских турнирах

FIDE запретила трансгендерам выступать на женских турнирах
©instagram.com/fide_chess/

Международная шахматная федерация (FIDE) ограничила участие трансгендерных игроков в турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

FIDE временно запретила спортсменам, сменившим пол с мужского на женский, выступать в соревнованиях женщин. При этом все их титулы остаются в силе.

Если игрок меняет пол с женского на мужской, то титулы не сохраняются. Они могут быть возвращены при обратной смене пола.

Рейтинг и все полученные трансгендерным игроком санкции при любой смене пола остаются без изменений. Новые правила вступят в силу 21 августа и будут действовать до дальнейшего уведомления.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Шахматы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 15:16
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ FIDE запретила трансгендерам выступать на женских турнирах
22 июля, 12:23
Шахматы
©Федерация шахмат Алматы Школьники победили взрослых на шахматной "Битве поколений" в Алматы
20 июля, 22:16
Шахматы
©instagram.com/dinara.saduakassova 40 миллионов тенге получили шахматисты фестиваля Динары Садуакасовой
7 июля, 18:05
Шахматы
©camonitor.kz Динара Садуакасова проведет Международный шахматный фестиваль в Астане
3 июля, 17:04
Шахматы
©Cnn.com FIDE впервые применит систему VAR в шахматах
26 мая, 11:59
Шахматы
©24.kz Жансая Абдумалик сыграла матч с прохожим на деньги в Нью-Йорке
2 мая, 18:41
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik Жансая Абдумалик сделала признание о муже
2 мая, 14:19
Шахматы
©akorda.kz Президент Казахстана принял участников матча за мировую шахматную корону
1 мая, 21:09
Шахматы
©РИА Новости / Григорий Сысоев Российский гроссмейстер снял медаль на награждении после матча за шахматную корону в Астане
1 мая, 11:22
Шахматы
©Дирекция по развитию спорта Четырехкратная чемпионка мира восхитилась казахстанской шахматисткой
30 апреля, 19:26
Шахматы
©instagram.com/fide_chess Ян Непомнящий и Дин Лижэнь определили чемпиона мира по шахматам в Астане
30 апреля, 16:31
Шахматы
©instagram.com/kzchessfederation Сенсацию сотворил 15-летний шахматист из Казахстана
29 апреля, 21:48
Шахматы
©Vesti.kz, Турар Казангапов Матч за шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь не смогли выявить победителя и сыграют тай-брейк
27 апреля, 19:02
Шахматы
©Vesti.kz, Турар Казангапов Матч за шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью перед решающей партией
26 апреля, 18:59
Шахматы
©Vesti.kz/Турар Казангапов В матче за мировую шахматную корону в Астане возродилась интрига
26 апреля, 15:02
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik, bibisarachess Асаубаева объяснила конфликт с Абдумалик и поставила точку про "варить борщи"
26 апреля, 14:21
Шахматы
©instagram.com/kzchessfederation Казахстанская шахматистка восхитила российского гроссмейстера
24 апреля, 19:50
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik/ Жансая Абдумалик вышла замуж за главу крупной казахстанской компании
24 апреля, 18:11
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В Астане состоялась 11-я партия матча за мировую шахматную корону. Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью
21 апреля, 23:40
Шахматы
©instagram.com/fide_chess "Это как в футболе". Казахстанский гроссмейстер - о битве Непомнящего с Лижэнем за мировую шахматную корону
21 апреля, 21:19
Шахматы
©.instagram.com/fide_chess Как Непомнящий и Лижэнь сыграли в 9-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане
21 апреля, 00:48
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Асаубаева показала сенсационный результат в партии против легендарного шахматиста
20 апреля, 22:46
Шахматы
© Кайрат Нуртас встретился с Бибисарой Асаубаевой
20 апреля, 20:11
Шахматы
©FIDE Битва за мировую шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью
20 апреля, 16:40
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Бибисара Асаубаева установила уникальное для Казахстана достижение в шахматах
20 апреля, 11:12
Шахматы
©Кадр из видео Звезда казахстанской эстрады оконфузилась на чемпионате мира по шахматам
19 апреля, 22:20
Шахматы
©elle.com.kz 17-летняя казахстанка сенсационно выиграла у четырехкратной чемпионки мира по шахматам
18 апреля, 19:08
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В матче за мировую шахматную корону в Астане вновь появился лидер
18 апреля, 13:57
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Бибисара Асаубаева обыграла сильнейшую шахматистку мира и сотворила сенсацию
16 апреля, 19:37
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В Астане сыграна шестая партия матча за мировую шахматную корону. Счет сравнялся

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus