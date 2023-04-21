"Это как в футболе". Казахстанский гроссмейстер - о битве Непомнящего с Лижэнем за мировую шахматную корону

Китаец Дин Лижэнь сам себе создал проблемы и затянул защиту на три часа в девятой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим, заявил "Матч ТВ" казахстанский гроссмейстер Муртас Кажгалеев.

Девятая партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась ничьей на 82‑м ходу. Счет в матче стал 5–4 в пользу Непомнящего. Десятая партия, в которой у российского гроссмейстера будут черные фигуры, состоится 23 апреля.

- Сегодня была довольно ровная партия. Да, в какой‑то момент Непомнящий сумел захватить инициативу, и позиция была перспективной. Но потом она как‑то упростилась, и казалось, что будет быстрая и достаточно спокойная ничья. Но тут неожиданно Дин Лижэнь зачем‑то отдал пешку. Видимо, был настолько уверен, что удержит этот эндшпиль, что сам себе создал проблемы и затянул защиту на три часа. Очень длинная партия. Возможно, без реальных шансов на успех, но приходилось каждый раз защищаться, - сказал Кажгалеев.

- Было ощущение, что Ян сегодня может додавить?

- Да, создавалось ощущение, что Дин Лижэнь очень переживает. Он сказал на пресс‑конференции, что сам считал, будто спасся единственным ходом в конце, а на самом деле компьютер показывал, что можно играть и по‑другому. Было видно, что Дин Лижэнь переживал. Потому что не совсем четко защищался в какой‑то момент.

- Кому эта ничья больше на руку?

- Трудно сказать. Во всяком случае, мне кажется, что еще вчера утром они оба были бы не против этих ничьих. Чтобы немного успокоить нервы. Конечно, преимущество Яна в одно очко за пять партий до конца является довольно заметным.

- Как думаете, можем ли мы теперь обилие ничьих в остатке матча увидеть?

- Такое возможно. Это как в футболе, первый тайм - 3:2, а во втором никто не забил. Так что это может быть. Однако шахматисты играют острые дебюты, вследствие чего возникают позиции, где ничья маловероятна.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей в последний игровой день будет проведен тай‑брейк.

Для Непомнящего это вторая попытка завоевать шахматную корону. Два года назад россиянин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Лижэнь же стал первым в истории китайским шахматистом, добравшимся до матча за титул чемпиона мира. Звание осталось вакантным после того, как Карлсен отказался защищать свой титул в прошлом году. Призовой фонд составляет два миллиона долларов, при этом 60 процентов получит победитель, а 40 процентов - занявший второе место.

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