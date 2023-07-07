Динара Садуакасова проведет Международный шахматный фестиваль в Астане

С 11 по 19 июля 2023 года в столице состоится международный шахматный фестиваль "Астана жұлдыздары", приуроченный к 25-летию Астаны. Его организатором станет Академия шахмат, возглавляемая казахстанской спортсменкой, победителем различных чемпионатов мира Динарой Садуакасовой, сообщает пресс-служба.

Целями проведения турнира являются популяризация и развитие шахмат как вида спорта в Казахстане, пропаганда здорового образа жизни, а также повышение мастерства молодых спортсменов и поиск юных дарований.

Ожидается, что участие в турнирах, организованных во время фестиваля, примут участие более 800 человек, которые приедут в Казахстан из 16 стран мира. Призовой фонд составит рекордную сумму - 40 миллионов тенге.

В рамках фестиваля пройдут четыре турнира: этап Кубка РК среди мужчин и женщин, любительский, детский и блиц. Среди детей, которые приедут на соревнования, также будут воспитанники Детского дома Экибастуза.

Кроме того, будет организован семинар на соискание звания "Организатор FIDE" (FIDE - Международная шахматная федерация, объединяющая национальные федерации).

Стоит особо подчеркнуть, для выполнения международных норм были учтены правила FIDE и внедрены все изменения в соответствии с новыми требованиями.

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