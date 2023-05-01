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Четырехкратная чемпионка мира восхитилась казахстанской шахматисткой

Четырехкратная чемпионка мира восхитилась казахстанской шахматисткой
©Дирекция по развитию спорта

Четырехкратная чемпионка мира и лидер рейтинга ФИДЕ среди женщин китаянка Хоу Ифань в интервью championat.com оценила перспективы 19-летней казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой, передает корреспондент Vesti.kz.

- До сих пор в женских шахматах нет столь же доминирующего игрока, как вы. А вы видите кого-то, кто готов занять место лидера в будущем?

- В женских шахматах сейчас очень высокая конкуренция. Очень много хороших игроков. Вот, например, Бибисара Асаубаева, которая очень молода, талантлива и опасна. А если говорить о тех, кто может доминировать, то надеюсь, что будет еще больше сильных игроков в следующих поколениях. И они не только будут пытаться бороться за титул, но и попытаются конкурировать за лидерство.

В недавнем матчевом противостоянии сборных Казахстана и мира Асаубаева дважды сенсационно обыграла Ифань.

Добавим, что накануне Асаубаева установила уникальное для Казахстана достижение в шахматах - стала единственным в стране Заслуженным мастером спорта по шахматам. 

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Метки:
Шахматы Асаубаева Бибисара

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