Бибисара Асаубаева обыграла сильнейшую шахматистку мира и сотворила сенсацию

Громкой сенсацией завершился первый матч между женскими сборными мира и Казахстана по шахматам, сообщают Vesti.kz. Турнир проходит в Астане.
Бибисара Асаубаева обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам, китаянку Хоу Ифань. Последняя, к слову, имеет наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин.
Другие лидеры сборной Казахстана - Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова сыграли с Ифань вничью.
При этом Жансая остается единственной представительнице Казахстана, кто идет без поражений - четыре ничьи. В активе Бибисары - победа, две ничьих и поражении от Наны Дзагнидзе из Грузии. У Динары также победа, две ничьих и поражении от Харики Дронавалли из Индии.
Сегодня, 18 апреля, состоятся еще четыре тура между сборными Казахстана и мира. Пока счет 18,5 - 13,5 в пользу соперниц.
Общий призовой фонд матча женских сборных составляет 50 000 долларов.
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