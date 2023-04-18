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Бибисара Асаубаева обыграла сильнейшую шахматистку мира и сотворила сенсацию

Бибисара Асаубаева обыграла сильнейшую шахматистку мира и сотворила сенсацию
©instagram.com/bibisarachess

Громкой сенсацией завершился первый матч между женскими сборными мира и Казахстана по шахматам, сообщают Vesti.kz. Турнир проходит в Астане.

Бибисара Асаубаева обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам, китаянку Хоу Ифань. Последняя, к слову, имеет наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин.

Другие лидеры сборной Казахстана - Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова сыграли с Ифань вничью.

При этом Жансая остается единственной представительнице Казахстана, кто идет без поражений - четыре ничьи. В активе Бибисары - победа, две ничьих и поражении от Наны Дзагнидзе из Грузии. У Динары также победа, две ничьих и поражении от Харики Дронавалли из Индии.

Сегодня, 18 апреля, состоятся еще четыре тура между сборными Казахстана и мира. Пока счет 18,5 - 13,5 в пользу соперниц.

Общий призовой фонд матча женских сборных составляет 50 000 долларов. 

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Метки:
Асаубаева Бибисара Абдумалик Жансая Садуакасова Динара Шахматы

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