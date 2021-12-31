Бибисара Асаубаева после исторического чемпионства - о самом большом гонораре в карьере и следующем золоте

17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поделилась эмоциями после завоевания титула чемпионки мира по блицу, передают Vesti.kz со ссылкой на ФИДЕ.

Турнир в последний момент был перенесен в Варшаву (Польша) из Казахстана. Асаубаева отметила, что для нее это не имеет значения. По признанию шахматистки, она заработала самый большой гонорар в своей карьере.

"Я очень счастлива, эмоции переполняют, нужно немного успокоиться. Я думала, если войду в десятку, будет хорошо. Потому что не считаю себя такой уж сильной в блице. Моя следующая задача - стать чемпионкой мира среди женщин в классических шахматах. Думаю, я была удачлива на этом турнире. Меня здесь поддерживали моя мама, конечно же, мой отец и мой тренер Сергей Долматов", - сказала Асаубаева.

Также казахстанка ответила на вопрос, на что потратит свой гонорар. "Я не знаю", - призналась шахматистка.

Напомним, что золото Асаубаевой стало первым в истории Казахстана на чемпионатах мира среди взрослых. Также она самая молодая в истории мировых шахмат чемпионка мира.