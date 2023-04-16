В Астане сыграна шестая партия матча за мировую шахматную корону. Счет сравнялся

В Астане продолжается розыгрыш матча за звание чемпиона мира по шахматам-2023 между Яном Непомнящим и Динем Лижэнем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 16 апреля, соперники провели шестую партию. В этой встрече Непомнящий играл черными фигурами и сдался после 44-го хода.

Победа в этой партии позволила Лижэню сравнять счет в матче - 3:3.

Седьмая партия состоится 18 апреля.

Согласно регламенту, матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую "партию смерти".

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