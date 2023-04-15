В Астане прошла пятая партия матча за мировую шахматную корону. Непомнящий одержал победу

В Астане продолжается розыгрыш матча за звание чемпиона мира по шахматам-2023 между Яном Непомнящим и Динем Лижэнем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 15 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь провели пятую партию. В этой партии Непомнящий играл белыми фигурами. Победу одержал российский гроссмейстер.

Этот успех позволил россиянину вновь выйти вперед в титульном матче — 3:2. Шестая партия состоится завтра, 16 апреля. Ян Непомнящий будет играть черными фигурами.

Согласно регламенту, матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую "партию смерти".

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