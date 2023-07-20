Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
Комментарии

40 миллионов тенге получили шахматисты фестиваля Динары Садуакасовой

40 миллионов тенге получили шахматисты фестиваля Динары Садуакасовой
©instagram.com/dinara.saduakassova

В столице завершился Международный шахматный фестиваль "Астана жұлдыздары", организуемый известной казахстанской шахматисткой Динарой Садуакасовой, сообщает пресс-служба организаторов.

Сильнейшие шахматисты получили награды и поделили между собой рекордный призовой фонд в 40 миллионов тенге. Стоит отметить, что специальные призы в рамках этой суммы были предусмотрены для детей, женщин и ветеранов шахмат.

Победителем турнира в категории А стал талантливый шахматист из Индии Адитья Миттал, который был награжден сертификатом на 4 миллиона тенге, серебро турнира взял украинский гроссмейстер Александр Моисеенко (3,5 миллиона), а бронзу- спортсмен из Израиля Евгений Алексеев (3 миллиона).

"Астана жұлдыздары" собрал более 800 шахматистов, которые представляют 16 стран мира. Значительная часть зарегистрировавшихся - это дети.

"В Астане собрались шахматисты со всех уголков мира, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. За время проведения фестиваля мы стали свидетелями невероятных игровых сражений, многие игроки получили новые международные нормы, некоторые стали гроссмейстерами. Это был действительно праздник интеллекта, побед и новых достижений. "Астана жұлдыздары" стал ярким примером того, как шахматы могут объединить людей разных возрастов, национальностей и культур, создавая прочные связи и дружеские отношения", - отметила во время закрытия фестиваля Динара Садуакасова.

В рамках фестиваля проходили четыре турнира: этап Кубка РК среди мужчин и женщин, любительский, детский и блиц. Турниры проходили все дни фестиваля, партии могли длиться по 3-5 часов.

Высокий статус фестиваля подчеркивает уровень участников. Среди "рейтинг-фаворитов" в Астане играли американский шахматист, гроссмейстер Ханс Моке Ниманн, армянские гроссмейстеры Шант Саргсян и Мануэль Петросян, действующая чемпионка Азии среди женщин Дивья Дешмух. Сильные игроки есть и из Индии, Израиля, Украины, Азербайджана и других государств.

Стоит отметить, что фестиваль стал настоящим праздником инклюзии, потому что в нем принимали участие дети и взрослые с особыми потребностями: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и другими диагнозами.

Особенностью и фишкой "Астана жұлдыздары" был семинар на соискание звания "Организатор FIDE". Лектором выступил международный арбитр, международный организатор FIDE из Канады Вадим Цыпин. Это первый подобный тренинг в стране, который направлен на взращивание собственных кадров - казахстанцев, которые могут проводить шахматные турниры мирового уровня по всем стандартам FIDE.

В рамках фестиваля проходили мероприятия не только для ребят-участников, но и для их родителей. Среди них - тренинг, посвященный детско-родительским отношениям.
Его провел координатор программ ЮНИСЕФ по охране детства Азамат Жаманчинов. На тренинге присутствовала организатор, Национальный посол Доброй воли Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ Динара Садуакасова.

Азамат Жаманчинов рассказал слушателям о принципах позитивного родительства и том, как можно выстраивать доверительные отношения с детьми. Также он поделился информацией о том, что насилие бывает не только физическим и психологическим, но включает в себя, к примеру, игнорирование нужд ребенка.

Сеанс одновременной игры - это зрелищный и увлекательный формат соревнования. Как правило, один сильный шахматист играет на разных досках против нескольких оппонентов ниже уровнем.

С детьми сыграли сама Динара Садуакасова, казахстанский гроссмейстер, чемпион Азиатских игр, трехкратный чемпион Казахстана по шахматам среди мужчин Муртас Кажгалеев, известный украинский гроссмейстер Виталий Бернадский, один из лидеров проходящих турниров, именитый гроссмейстер из Беларуси Владислав Ковалев.
Это уникальный опыт для детей, которые смогли попробовать свои силы в партиях с одними из самых сильных шахматистов мира.

Чтобы дети не скучали, организаторы также позаботились об их досуге и впечатлениях. Для этого были организованы экскурсии в места - "визитные карточки" столицы. Это Национальный музей РК, Павильон-сфера "Нұр-Әлем", который был построен для проведения выставки EXPO, Океанариум и этно-мемориальный комплекс "Атамекен".

Международный шахматный фестиваль "Астана жұлдыздары" стал не только подарком ко Дню столицы для жителей и гостей города, но масштабным событием для всего шахматного сообщества. По мнению участников фестиваля, такие мероприятия дают буст развития этому виду спорта: вовлекают новых энтузиастов и позволяют выявить дарования и таланты.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Садуакасова Динара

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 22:16
Шахматы
©instagram.com/dinara.saduakassova 40 миллионов тенге получили шахматисты фестиваля Динары Садуакасовой
7 июля, 18:05
Шахматы
©camonitor.kz Динара Садуакасова проведет Международный шахматный фестиваль в Астане
3 июля, 17:04
Шахматы
©Cnn.com FIDE впервые применит систему VAR в шахматах
26 мая, 11:59
Шахматы
©24.kz Жансая Абдумалик сыграла матч с прохожим на деньги в Нью-Йорке
2 мая, 18:41
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik Жансая Абдумалик сделала признание о муже
2 мая, 14:19
Шахматы
©akorda.kz Президент Казахстана принял участников матча за мировую шахматную корону
1 мая, 21:09
Шахматы
©РИА Новости / Григорий Сысоев Российский гроссмейстер снял медаль на награждении после матча за шахматную корону в Астане
1 мая, 11:22
Шахматы
©Дирекция по развитию спорта Четырехкратная чемпионка мира восхитилась казахстанской шахматисткой
30 апреля, 19:26
Шахматы
©instagram.com/fide_chess Ян Непомнящий и Дин Лижэнь определили чемпиона мира по шахматам в Астане
30 апреля, 16:31
Шахматы
©instagram.com/kzchessfederation Сенсацию сотворил 15-летний шахматист из Казахстана
29 апреля, 21:48
Шахматы
©Vesti.kz, Турар Казангапов Матч за шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь не смогли выявить победителя и сыграют тай-брейк
27 апреля, 19:02
Шахматы
©Vesti.kz, Турар Казангапов Матч за шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью перед решающей партией
26 апреля, 18:59
Шахматы
©Vesti.kz/Турар Казангапов В матче за мировую шахматную корону в Астане возродилась интрига
26 апреля, 15:02
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik, bibisarachess Асаубаева объяснила конфликт с Абдумалик и поставила точку про "варить борщи"
26 апреля, 14:21
Шахматы
©instagram.com/kzchessfederation Казахстанская шахматистка восхитила российского гроссмейстера
24 апреля, 19:50
Шахматы
©instagram.com/zhansaya_abdumalik/ Жансая Абдумалик вышла замуж за главу крупной казахстанской компании
24 апреля, 18:11
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В Астане состоялась 11-я партия матча за мировую шахматную корону. Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью
21 апреля, 23:40
Шахматы
©instagram.com/fide_chess "Это как в футболе". Казахстанский гроссмейстер - о битве Непомнящего с Лижэнем за мировую шахматную корону
21 апреля, 21:19
Шахматы
©.instagram.com/fide_chess Как Непомнящий и Лижэнь сыграли в 9-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане
21 апреля, 00:48
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Асаубаева показала сенсационный результат в партии против легендарного шахматиста
20 апреля, 22:46
Шахматы
© Кайрат Нуртас встретился с Бибисарой Асаубаевой
20 апреля, 20:11
Шахматы
©FIDE Битва за мировую шахматную корону в Астане: Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью
20 апреля, 16:40
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Бибисара Асаубаева установила уникальное для Казахстана достижение в шахматах
20 апреля, 11:12
Шахматы
©Кадр из видео Звезда казахстанской эстрады оконфузилась на чемпионате мира по шахматам
19 апреля, 22:20
Шахматы
©elle.com.kz 17-летняя казахстанка сенсационно выиграла у четырехкратной чемпионки мира по шахматам
18 апреля, 19:08
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В матче за мировую шахматную корону в Астане вновь появился лидер
18 апреля, 13:57
Шахматы
©instagram.com/bibisarachess Бибисара Асаубаева обыграла сильнейшую шахматистку мира и сотворила сенсацию
16 апреля, 19:37
Шахматы
©instagram.com/fide_chess/ В Астане сыграна шестая партия матча за мировую шахматную корону. Счет сравнялся
15 апреля, 21:07
Шахматы
©FIDE.COM В Астане прошла пятая партия матча за мировую шахматную корону. Непомнящий одержал победу
13 апреля, 20:40
Шахматы
©instagram.com/fide_chess Битва за мировую шахматную корону в Астане: интрига вернулась

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus