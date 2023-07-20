40 миллионов тенге получили шахматисты фестиваля Динары Садуакасовой

В столице завершился Международный шахматный фестиваль "Астана жұлдыздары", организуемый известной казахстанской шахматисткой Динарой Садуакасовой, сообщает пресс-служба организаторов.

Сильнейшие шахматисты получили награды и поделили между собой рекордный призовой фонд в 40 миллионов тенге. Стоит отметить, что специальные призы в рамках этой суммы были предусмотрены для детей, женщин и ветеранов шахмат.

Победителем турнира в категории А стал талантливый шахматист из Индии Адитья Миттал, который был награжден сертификатом на 4 миллиона тенге, серебро турнира взял украинский гроссмейстер Александр Моисеенко (3,5 миллиона), а бронзу- спортсмен из Израиля Евгений Алексеев (3 миллиона).

"Астана жұлдыздары" собрал более 800 шахматистов, которые представляют 16 стран мира. Значительная часть зарегистрировавшихся - это дети.

"В Астане собрались шахматисты со всех уголков мира, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. За время проведения фестиваля мы стали свидетелями невероятных игровых сражений, многие игроки получили новые международные нормы, некоторые стали гроссмейстерами. Это был действительно праздник интеллекта, побед и новых достижений. "Астана жұлдыздары" стал ярким примером того, как шахматы могут объединить людей разных возрастов, национальностей и культур, создавая прочные связи и дружеские отношения", - отметила во время закрытия фестиваля Динара Садуакасова.

В рамках фестиваля проходили четыре турнира: этап Кубка РК среди мужчин и женщин, любительский, детский и блиц. Турниры проходили все дни фестиваля, партии могли длиться по 3-5 часов.

Высокий статус фестиваля подчеркивает уровень участников. Среди "рейтинг-фаворитов" в Астане играли американский шахматист, гроссмейстер Ханс Моке Ниманн, армянские гроссмейстеры Шант Саргсян и Мануэль Петросян, действующая чемпионка Азии среди женщин Дивья Дешмух. Сильные игроки есть и из Индии, Израиля, Украины, Азербайджана и других государств.

Стоит отметить, что фестиваль стал настоящим праздником инклюзии, потому что в нем принимали участие дети и взрослые с особыми потребностями: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и другими диагнозами.

Особенностью и фишкой "Астана жұлдыздары" был семинар на соискание звания "Организатор FIDE". Лектором выступил международный арбитр, международный организатор FIDE из Канады Вадим Цыпин. Это первый подобный тренинг в стране, который направлен на взращивание собственных кадров - казахстанцев, которые могут проводить шахматные турниры мирового уровня по всем стандартам FIDE.

В рамках фестиваля проходили мероприятия не только для ребят-участников, но и для их родителей. Среди них - тренинг, посвященный детско-родительским отношениям.

Его провел координатор программ ЮНИСЕФ по охране детства Азамат Жаманчинов. На тренинге присутствовала организатор, Национальный посол Доброй воли Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ Динара Садуакасова.

Азамат Жаманчинов рассказал слушателям о принципах позитивного родительства и том, как можно выстраивать доверительные отношения с детьми. Также он поделился информацией о том, что насилие бывает не только физическим и психологическим, но включает в себя, к примеру, игнорирование нужд ребенка.

Сеанс одновременной игры - это зрелищный и увлекательный формат соревнования. Как правило, один сильный шахматист играет на разных досках против нескольких оппонентов ниже уровнем.

С детьми сыграли сама Динара Садуакасова, казахстанский гроссмейстер, чемпион Азиатских игр, трехкратный чемпион Казахстана по шахматам среди мужчин Муртас Кажгалеев, известный украинский гроссмейстер Виталий Бернадский, один из лидеров проходящих турниров, именитый гроссмейстер из Беларуси Владислав Ковалев.

Это уникальный опыт для детей, которые смогли попробовать свои силы в партиях с одними из самых сильных шахматистов мира.

Чтобы дети не скучали, организаторы также позаботились об их досуге и впечатлениях. Для этого были организованы экскурсии в места - "визитные карточки" столицы. Это Национальный музей РК, Павильон-сфера "Нұр-Әлем", который был построен для проведения выставки EXPO, Океанариум и этно-мемориальный комплекс "Атамекен".

Международный шахматный фестиваль "Астана жұлдыздары" стал не только подарком ко Дню столицы для жителей и гостей города, но масштабным событием для всего шахматного сообщества. По мнению участников фестиваля, такие мероприятия дают буст развития этому виду спорта: вовлекают новых энтузиастов и позволяют выявить дарования и таланты.

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