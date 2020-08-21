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Сборная Казахстана по шахматам начала Олимпиаду в топ-дивизионе

В плей-офф выйдут три команды.

Сборная Казахстана по шахматам начала Олимпиаду в топ-дивизионе
Жансая Абдумалик. Фото: David Llada©
Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
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В эти дни в режиме онлайн проходит шахматная Олимпиада. Сборная Казахстана начала мировой турнир с матчей в топ-дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всего в масштабном соревновании участвуют 163 команды. Все сборные поделены на различные дивизионы по различным характеристикам. Казахстан был определен в топ-дивизион, где также выступают Китай, Россия, Индия, США, Украина и другие сборные.

В свою очередь страны внутри дивизиона поделены на подгруппы. Наши шахматисты выступают в POOL B. Его составляют Казахстан, Украина, Азербайджан, ЮАР, Нидерланды, Словакия, Норвегия, Венгрия, Испания, Франция.

Казахстанские шахматисты сыграли уже два матча. В первом со счетом 4:2 была обыграна Словакия, а в матче против Нидерландов зафиксирована ничья - 3:3.

По  итогам турнира в своей подгруппе, в плей-офф выйдут три сборные.

Добавим, что в заявке от Казахстана на участие в Олимпиаде числятся Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Рустам Хуснутдинов, Ануар Исмагамбетов, Денис Махнев, Рамазан Жалмаханов, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова, Асель Серикбай и Назерке Нургали.

Игры продлятся до 30 августа.

 

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Метки:
Абдумалик Жансая Асаубаева Бибисара Шахматы Казахстан

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