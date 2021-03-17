Зарубежный эксперт уличил соперника казахстанца из Golden Boy по титульному бою в симуляции травмы

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Руслана Мадиева (13-2, 5 КО) стал жертвой "актерской игры" пуэрториканца Даниэлито Зорильи (14-0, 11 КО). Такое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал обозреватель авторитетного портала о боксе Notifight.com Людо Саенс. По мнению эксперта, поединок должен был завершится иначе.

5 марта казахстанец потерпел поражение в бою за вакантный титул WBO NABO в Пуэрто-Рико от Зорильи. В восьмом раунде поединок был остановлен. Мадиев нанес удар в затылок сопернику и после консультации медиков пуэрториканец не стал продолжать бой. В итоге двое из трех судей отдали свое предпочтение ему.

"Даниэлито прекрасно действовал в первых трех раундах боя, прежде чем инициатива перешла к Мадиеву. В одном из эпизодов ему вычли один балл, но Руслан продолжал оказывать давление и наносил удары. Он стал гораздо эффективнее во второй половине боя. В этот момент стало заметно, что Зорилья устал. Боксер чаще уходил в клинч. Он не выдержал давления и выбрал подходящий момент, чтобы показать свое актерское мастерство. Это выглядело убедительно и принесло результат. Хотя не случись этого эпизода исход боя мог быть другим", - отметил Саенс.

Для казахстанца это второе поражение в профи при 13 победах. Его соперник же выиграл свой 15-й бой и идет без проигрышей. Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions.

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