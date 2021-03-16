Способных повторить путь Головкина боксеров из Казахстана назвал обозреватель Boxingscene

Молодое поколение казахстанских профессиональных боксеров выглядит многообещающе и способно повторить путь Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). Такой прогноз корреспонденту Vesti.kz озвучил обозреватель Boxingscene.com Элиот Фостер. В ходе беседы он назвал самых талантливых спортсменов из Казахстана.

"В этом году мне хочется посмотреть на развитие карьеры у трех перспективных казахстанских боксеров. Я считаю, что за Беком Нурмагамбетом, Турсынбаем Кулахметом и Евгением Павловым нужно пристально следить. Они молоды и выглядят очень круто. В отличие от многих казахстанцев, им удалось с первых боев привлечь внимание и завоевать титулы и лидирующие позиции в рейтингах. У Бека на счету три боя, Кулахмет защищает пояс, а Павлов входит в топ-15 WBA. С этими парнями будет связано много интересных эпизодов. После ухода Головкина кто-то из них может стать его наследником. У каждого из боксеров есть свой неповторимый почерк. Я вижу у всех хорошие перспективы. Любой из них может стать чемпионом мира. У них есть прекрасное любительское прошлое, при этом они молоды и полны сил для путешествия к вершине", - отметил Фостер.

Отметим, что 22-летний Бек Нурмаганбет (3-0, 2 КО) и 20-летний Евгений Павлов (3-0, 2 КО) претендовали на звание проспект года в WBC. Оба казахстанца свои последние бои провели на вечере бокса в Нур-Султане 17 декабря. Нурмаганбет победил техническим нокаутом ганца Эммануэля Дансо (35-6, 26 КО), а Павлов оказался сильнее филиппинца Алие Лауреля (18-4-1, 11) единогласным решением судей. Между тем у 25-летнего Турсунбая Кулахмета (2-0, 1 KO) третий поединок только состоится в апреле в Дубае (ОАЭ). Представитель Казахстана будет защищать титул WBC International в бою против непобежденного Хебера Рондона (20-0, 13 KO) из Венесуэлы.

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