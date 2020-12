Отказали в Олимпиаде - ушел в профи-бокс, отказали в бое с Головкиным - выиграл титул. Мунгию вновь сватают в соперники GGG

Новым оппонентом Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO) после победы над обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) может стать мексиканский боксер Хайме Мунгия (36-0, 29 KO). Такой поединок вполне возможен уже весной следующего года, если третий бой GGG с Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 КО) не состоится.

В свое время Мунгия отказался от Олимпиады, чтобы уйти в профессионалы, сейчас покупает билеты знакомым на свои бои, а еще тренируется у именитого Эрика Моралеса. Он также выступал в андеркарте боя-реванша Головкин - Альварес.



Jaime Munguia turned it on when he had to, and ended up forcing the stoppage ???? (@autozone) pic.twitter.com/mCAY71xwcc