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Отказали в Олимпиаде - ушел в профи-бокс, отказали в бое с Головкиным - выиграл титул. Мунгию вновь сватают в соперники GGG

Он ни разу не проигрывал и хочет сразиться с "Канело".

Отказали в Олимпиаде - ушел в профи-бокс, отказали в бое с Головкиным - выиграл титул. Мунгию вновь сватают в соперники GGG
Хайме Мунгия (слева). Фото: boxingscene.com
Новости спорта Бокс
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Новым оппонентом Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO) после победы над обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой (21-1, 5 КО) может стать мексиканский боксер Хайме Мунгия (36-0, 29 KO). Такой поединок вполне возможен уже весной следующего года, если третий бой GGG с Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 КО) не состоится.

В свое время Мунгия отказался от Олимпиады, чтобы уйти в профессионалы, сейчас покупает билеты знакомым на свои бои, а еще тренируется у именитого Эрика Моралеса. Он также выступал в андеркарте боя-реванша Головкин - Альварес.


О том, кто такой Мунгия, - в материале корреспондента Vesti.kz

Мексиканец - непобежденный экс-чемпион в первом среднем весе. Как говорит сам боксер, у него не было роскошной жизни, как и у многих семей в мексиканском городе Тихуана. Но в то же время он не бедствовал, так как его родители много работали.

"Мой отец всегда был трудолюбивым. Он был тренером. У нас не было много вещей, но у нас было то, что нам нужно", - говорит Мунгия.

Хайме Мунгия-старший - тоже профессиональный боксер, джорнимен, выступавший в тяжелом весе. Он завершил карьеру, когда его сын был еще маленьким. 

По словам мексиканца, отец работал продавцом, торговал разными вещами, в том числе и машинами. Мама владела продуктовым магазином. Мунгия-младший был не единственным ребенком в семье, он рос вместе с родной и двумя сводными сестрами, а начиная с 14 лет также помогал своим родителям в торговле.

Вне бокса он любит проводить время с семьей и девушкой. Не забыл Мунгия и о людях, с которыми рос. Он регулярно приводит их в зал и даже оплачивает им билеты на свои бои.

Кумиры мексиканца в боксе - Хулио Сесар Чавес и Флоид Мейвезер-младший. С первым он знаком еще с любительского бокса.

"Я хочу быть мексиканским кумиром, как Хулио Сесар Чавес. Я вижу себя таким через несколько лет. Я знаю Сесара Чавеса с тех пор, как был в любителях. Хулио Сесар Чавес знает меня, и в этих отношениях он дает мне много советов. Я так и не увидел, как он сражается, потому что это было до меня, но это определенно вдохновляет." - говорит боксер.

Текущим тренером мексиканца является Эрик Моралес - чемпион мира во второй легчайшей, полулегкой и второй полулегкой весовых категориях, который в свое время провел три боя с Мэнни Пакьяо, один из которых завершился победой мексиканского боксера.

"Для меня большая честь тренировать новое лицо мексиканского бокса. Он молод, силен, очень сильно бьет и имеет большой потенциал, - сказал Моралес вскоре после тренировки своего ученика в ZNT Boxing. - Теперь он выглядит более уверенно в комбинациях. Мы очень хорошо работаем вместе, и у нас теплые отношения. Мы не слишком его изменили ".

Сам мексиканский боксер на любительском уровне выигрывал "золото" и "бронзу" национального чемпионата в 2012 и 2013 годах соответственно. Однако в силу возраста он не мог и, по словам бойца, не хотел участвовать в лондонской Олимпиаде.

На профи-ринге он дебютировал в 2013 году, где завершил поединок досрочно во втором раунде, победив соотечественника Мануэля Мору.

К слову, большинство своих боев Мунгия провел в Мексике, а американский дебют боксера произошел лишь в 2017 году в Лас-Вегасе и завершился победой во втором раунде над мексиканцем Полом Валенсуэлой-младшим.

А вот уже в следующем поединке он впервые столкнулся не с соотечественником - боксером из Аргентины Хосе Карлосом Пасой, которого удосрочил в третьем раунде.



Несостоявшийся соперник

Мунгия мог провести бой с Головкиным еще 2018 году. На тот момент GGG был в поисках нового соперника для майского поединка, так как Альварес, второй бой с которым должен был состояться через восемь месяцев после скандальной ничьей в 2017 году, сдал положительный тест на кленбутерол и был дисквалифицирован на шесть месяцев.

В итоге выбор казахстанца пал на Мунгию, однако этому поединку не суждено было случиться - его не одобрила Атлетическая комиссия штата Невада. Мексиканца сочли недостаточно опытным.

Вместо этого Головкин отправился на встречу с Ванесом Мартиросяном, где нокаутировал американца армянского происхождения во втором раунде боя в Калифорнии.



В то же время Мунгия уже через неделю после запрета победил чемпиона мира WBO в первом среднем весе Садама Али и получил титул, который с тех пор успешно защитил пять раз. Однако мексиканец освободил его, так как решил подняться в следующий дивизион - средний, где выступает Головкин.

В новом весе Мунгия успешно дебютировал, победив двумя нокаутами - сначала Гари О'Саливана в 11-м раунде, а затем в своем последнем поединке досрочно завершил бой с Туреано Джонсоном (21-3-1, 15 KO) в шестом. Победив багамца, Мунгия получил титул WBO Inter-Сontinental в среднем весе.



Возможный бой с Головкиным

И вот речь о поединке с GGG вновь началась после того, как казахстанец провел рекордную 21-ю защиту титула против Шереметы. О кандидатуре мексиканца сначала сообщили инсайдеры, а затем эту информацию косвенно подтвердил президент Golden Boy Promotions и со-промоутер мексиканского боксера Эрик Гомес.

"Хайме определенно заслуживает шанса побороться за титул, которым владеет GGG, - цитирует Гомеса BoxingScene. - Это самый интригующий бой, который можно сделать в среднем весе. Крупнейшая восходящая звезда Мексики против наиболее доминирующего чемпиона дивизиона за последние десять лет".

"Бой просто-таки заточен под Синко де Майо. Если его устроят, это будет вишенкой на вершине огромного торта вечеров бокса глобального уровня, которые планируются на первую половину 2021 года", - добавил функционер.



Впрочем, сам небитый мексиканец также нацелен на бой с Головкиным, об этом он рассказал в октябре этого года:

"Да, в этом бое большой смысл. Для меня это была бы отличная возможность. Мы между собой решили, что готовы пойти на такой риск… С каждым годом Головкин сдает, хотя я не собираюсь принижать его и его умения. Как для такого возраста, он остается реально крутым бойцом, которого я уважаю и которым восхищаюсь".

К слову, до этого казахстанский боксер и Мунгия могли пересекаться, так как одну из своих защит против канадца Брэндона Кука мексиканец проводил в андеркарте боя-реванша Головкин - Альварес.

Примечательно, что Мунгия также хочет сразиться и с "Канело":

"Все, что происходит, - это прекрасная возможность. Сейчас нет никого, кто бы представлял мексиканский бокс, потому что дело в том, что "Канело" проводит поединки раз в год, а бывает - раз в полтора года. Люди хотят увидеть кого-то, кто сражается чаще, не принижая "Канело", потому что он - великий боец. Наш бой должен состояться, если мы продолжим двигаться вперед", - сказал Мунгия в интервью Diario Milenio.

Фото: mmaboxing.ru

 

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