"Он покажет свой потенциал". Непобежденного казахстанца сравнили с чемпионом мира

Обозреватель Fox Sports Раф Барталамео назвал казахстанца Айдоса Ербосынулы будущей звездой второго среднего веса. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил главный недостаток боксера и предрек ему выход на чемпионский бой.

"Мало кто слышал и знает о первом претенденте на пояс от WBA и IBF. Ербосынулы - скрытный и очень интересный боксер. На ринге он не выделяется феноменальными чертами или способностями. Однако видно, что пока он не полностью раскрылся. Возможно, ему нужно найти себе более опытного тренера, чтобы развиваться дальше. Бой с Шведенко покажет его потенциал.

Многие считают россиянина фаворитом, но я отдаю небольшое предпочтение Ербосынулы. Он напоминает мне ямайского чемпиона мира Николаса Уолтера, который был остановлен Василием Ломаченко. Уолтер был скрытным и недооцененным почти всю свою карьеру. Возможно, казахстанец уже в этом году выйдет на чемпионский бой и обратит на себя внимание", - отметил Барталамео.

Отметим, что 17 апреля в немецком городе Карлсруэ был запланирован поединок Ербосынулы с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО). Победитель получит право встретиться с чемпионом организации, которым на данный момент является американец Калеб Плант (21-0, 12 KO). Однако накануне казахстанец сообщил, что проведет следующий бой в марте в США.

Отметим, что Ербосынулы занимает первое место в рейтинге WBA и вторую позицию по линии IBF. При этом боксер присутствует в списках WBO и WBC, располагаясь на четвертой и 11-й строчках соответственно.

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