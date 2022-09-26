Дацик оценил свою победу над Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик оценил свою победу над соотечественником Александром Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дацик рассказал, что нокаутировал Емельяненко легким скоростным ударом.

"Этот бой - лучший пример антиалкогольной кампании в стране, - заявил он, пояснив, что из-за алкоголя даже у спортсменов в форме ухудшается координация. Конечно, жалко было Александра. За такое короткое время никакая фарма не поможет восстановиться. Я не наносил мощного силового удара, которым сломал бы ему голову", - заявил российский спортсмен.

Напомним, что в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем по правилам бокса, Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что "шоу не получилось". После боя Емельяненко попросил реванш у Дацика, и он согласился.

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