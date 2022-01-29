Боксер подрался с тренером после поражения нокаутом

Боксер Максим Щербаков, известный по прозвищу "Топор", подрался с бывшим тренером Альбертом Кармазяном. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел после поражения Щербакова техническим нокаутом в поединке с Максимом Новоселовым. Конфликт произошел в раздевалке. Сначала мужчины выясняли отношения на повышенных тонах, а после все переросло в драку. В результате конфликта боксер получил перелом носа и сотрясение мозга.

По словам тренера, экс-подопечный сам спровоцировал драку. "Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности", - заявил Кармазян. Он добавил, что после боя побеседовал с боксером и конфликт был исчерпан.