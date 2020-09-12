Как казахстанский бодибилдер получил награду от Шварценеггера и открыл спортивный клуб во время карантина

В гостях у ведущего рубрики "Другой ты" Валихана Тена - легенда казахстанского бодибилдинга, двукратный чемпион Азии по армрестлингу, абсолютный чемпион Arnold Classic-2015, абсолютный чемпион Arnold Classic среди профессионалов - 2018, мастер спорта международного класса по бодибилдингу и армрестлингу, главный тренер РК по бодибилдингу Сергей Серещев.

- Добрый день, Сергей! Ты сегодня являешься исторической личностью в казахстанском бодибилдинге, ты первый и единственный казахстанец, который выиграл Arnold Classic! Но я знаю, что начинал ты совсем не с "железного спорта", а с… бальных танцев! Как это все случилось, и остались ли в тебе навыки танцора?

- Я учился в многопрофильной школе искусств, был ребенком шкодным, шустрым, и утихомирить мою энергию учителя и родители смогли только в танцах. Танцев было много - бальные, народные, современные, чечетка и так далее. После школы я от танцев отошел, но хореографические навыки остались, и они часто помогали на соревнованиях по бодибилдингу.

- Действительно, бодибилдинг и артистизм неразделимы, особенно в произвольной программе. Даже если спортсмен до этого выступил не особо удачно, в произвольном позировании он может свои показатели значительно улучшить - судьи очень любят пластичных и хорошо двигающихся "железных" людей.

- Совершенно верно, я как судья национальной категории всегда отдам первенство тому, у кого лучше поставлена пластика и актерское мастерство.

- Я как-то увидел, что ты сразу после соревнований по бодибилдингу еще и участвуешь в армрестлинге. Я был немного удивлен, потому что бодибилдеры избегают травмоопасных ситуаций. Их тело – это как хрустальный сосуд, который нужно беречь, не нарушать диету, следить за суставами и связками, за уровнем минералов в крови. И тут вдруг ты борешься на руках... Как удается совмещать армрестлинг и бодибилдинг?

- Надо начать с предыстории. Тренироваться я начал с 13 лет, с ребятами в школе любили бороться на руках. В 2009 году случайно попал на чемпионат Алматы по армрестлингу. Пришел как зритель, но в итоге принял участие в соревновании и неожиданно для всех занял третье место!

К следующему чемпионату я уже готовился основательней и стал первым. Потом был чемпионат Казахстана, и вновь первое место. В это время я уже занимался сразу двумя видами спорта - бодибилдингом и армрестлингом. И вот в 2011 году наступил, что называется, момент истины. В Тегеране проходил чемпионат Азии по армрестлингу, а в Ташкенте - чемпионат Азии по бодибилдингу.

Между этими соревнованиями был промежуток времени в две недели. Я участвовал там и там, занял призовые места, в Иране с весом в 78 килограммов я боролся со стокилограммовыми спортсменами, в Ташкенте стал "международником". В общем, все хорошо, но по прилету домой я слег на полгода, так как получил две грыжи, и реабилитация заняла долгое время. После этого я оказался перед выбором.

Думал-думал и отдал предпочтение бодибилдингу. Мне показалось, что этот вид более режимный и "духовный". Сегодня, тем не менее, я могу бороться со всеми топовыми спортсменами. Но делаю это редко.

- И вот мы подходим к главному событию, которое переписало всю историю казахстанского бодибилдинга. Ты выиграл самый престижный чемпионат Arnold Classic. Как это получилось?

- В 2015 году я пообещал своей супруге, что обязательно выиграю этот чемпионат. Буду участвовать снова и снова, пока не одержу победу! И вот я стою за кулисами, и вот объявили мое имя - победителя в своей категории. Я был в невероятном шоке, даже не верил до конца, у меня все затуманилось перед глазами, настолько я был потрясен.

Я вышел, меня наградили, и я, в ожидании окончания церемонии, завел беседу с выводящим судьей. И вдруг, как бы издалека, вновь слышу свою фамилию: "Серещев Сергей!". Это объявили победителя в "абсолютке". Оказывается, меня уже в четвертый раз вызывают, чтобы вручить приз как абсолютному победителю - большую бронзовую статую весом в 9 килограммов! Быть лучшим среди лучших в мире - это невероятно!

Позднее, в 2018 году, я вновь принял участие в этом чемпионате, но уже среди профессионалов. Награду мне вручил сам Арнольд Шварценеггер, поблагодарив за хорошую форму. Это были непередаваемые эмоции на всю жизнь.

- Скажи мне как главный тренер республики по бодибилдингу, что мы должны делать, чтобы взрастить новое поколение чемпионов в этом виде спорта? Чтобы было больше людей, которым жмет руку лично "Железный Арни"?

- Думаю, что мы еще увидим всплеск казахстанского бодибилдинга в скором времени. Есть очень достойные ребята со стержнем внутри. Например, среди девушек это Улпан Нурбекова. Я уверен, что после окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер мы возобновим тренировки и подготовим хорошее поколение бодибилдеров. Все возможности есть.

- Многие, кто занимается бодибилдингом, знают, что в процессе становления и подготовки к соревнованиям спортсмен проходит несколько этапов. Самый, наверное, приятный – это набор мышечной массы. Это время, когда ты можешь есть много, калорийно и ты чувствуешь себя очень комфортно. А другой этап, наоборот, чрезвычайно жесткий, когда ты садишься на диету, исключаешь массу продуктов, даже столовую воду пить нельзя. Расскажи, как ты переносишь изнуряющий "режим сушки"?

- С годами мне стало легче проходить этот этап, хотя у большинства все наоборот. Наверное, я этакий Бенджамин Баттон в мире бодибилдинга. Если серьезно, то набора веса как такового у меня нет.

Есть усредненный вес - около 93 килограммов, которого я стараюсь придерживаться всегда. На этапе набора массы я набираю около ста килограммов и начинаю "режим сушки", исключая определенные продукты. Так, я "пережигаюсь" и возвращаюсь к прежнему весу, но уже в другом состоянии тела: оно более рельефное, красивое.

Отмечу, что сам процесс сушки в последние три года проходит очень легко, так как я сижу на постоянной диете, на правильном питании - это грудка, рис, салаты. Все! Я привык к этой еде так, что если меня отправят куда-нибудь в Арктику, но при этом дадут рис, салаты и грудку, я запросто выживу. Есть, правда, одно "но" - я очень люблю сладкое, долгое время ел по десять конфет в день, употребляя при этом не меньше шести литров воды и чая.

Но мне удалось перебороть себя и почти полностью исключить эти продукты. Однако на карантине я "подсел" на сникерс. Я думаю, что мы должны вычеркнуть этот карантин из своей жизни и забыть о нем.

- А какие продукты находятся у тебя на этапе загрузки - времени перед соревнованием, когда нужно потреблять как можно больше углеводов, чтобы дать наполненность мышцам. Кто-то покупает огромные пакеты с зефиром, кто-то налегает на рис. Как это проходит у тебя?

- За последние три года я понял, что загружаться быстрыми углеводами – это плохо. Я загружаюсь сухарями. Это не очень комфортно, потому что ты ешь и ешь эти сухари без воды, ешь их на протяжении многих часов. Это тяжело.

- Ты прославил себя в соревнованиях по жиму лежа и вошел в топ-5 лучших пауэрлифтеров Казахстана в этом упражнении. Это твое любимое движение?

- Я пятикратный чемпион города по жиму лежа. Я никогда особо не готовился. Скорее всего, это генетическая предрасположенность. Лучший результат на сегодняшний день: 230 килограммов при весе 105 килограммов.

- Я, как пауэрлифтер со стажем, расскажу, что жим лежа - это очень сложное упражнение. По нему пишутся специальные программы с учетом тоннажа, с макроциклами и микроциклами тренировок. Это очень кропотливая работа, которая выполняется шаг за шагом. Нельзя просто так придти и показать результат, как у Сергея. Так что не надо думать, что все просто – Сергей просто скромничает.

- На самом деле, конечно, это большой труд.

- Сейчас весь мир переживает экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Однако ты во время режима ЧП в Казахстане взял и открыл тренажерный зал в центре Алматы. Не просто какой-то зальчик, а большой красивый зал. Насколько весь этот риск оправдан?

- Поступок, со стороны, может быть и опрометчивый, но я люблю риск. И потом я, как говорится, верю в светлое будущее. Жизнь продолжается, и не стоит сидеть и бездействовать, сетуя на коронавирус, что все так плохо. Я не хочу, чтобы эта болезнь влияла на мою жизнь.

Я поставил цель и открыл зал. Причем это не просто зал, это место для профессиональной подготовки бодибилдеров с лучшим оборудованием и с названием MegaGym ("МегаЖим"). Я хочу передать как можно многим людям свою любовь к бодибилдингу, чтобы тренажерный зал был местом, где спортсмен заряжается не только физической силой, но и победным духом.

- Твое пожелание всем любителям "железного спорта" и вообще всем казахстанцам!

- Живите с оптимизмом! Не впадайте в панику. Подниметесь с диванов и приходите к нам. Спорт, здоровье и жизнь - вот наши цели!