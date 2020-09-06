"А вы тренируйте меня как мальчика!". Одна из самых сильных женщин Евразии - о пауэрлифтинге и силовом экстриме

Можно ли девушке совмещать тяжелые физические упражнения, например, двигать тракторы, и при этом оставаться по-настоящему "обаятельной и привлекательной"? На этот вопрос ведущему проекта "Другой ты" Валихану Тену отвечает одна из самых сильных женщин Евразии, чемпионка мира, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпионка Казахстана, чемпионка и рекордсменка России по силовому экстриму (трек-пул трактора 10 тонн) Дарья Нестерова.



- Привет, Дарья! Я знаю, что ты начинала с прыжков в высоту и даже имеешь звание кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Как случилось, что ты поменяла легкую атлетику на тяжелую и завоевала все, что можно в "Стронге" и в пауэрлифтинге?



- Я родом из Балхаша, там и начала заниматься спортом. К сожалению, моя карьера в легкой атлетике закончилась травмой: я получила защемление позвоночника и оставила этот вид спорта. Пять лет назад я переехала в Алматы, стала ходить в тренажерный зал и потихоньку увлеклась пауэрлифтингом. Просто так мне тренироваться было неинтересно, потому что с восьми лет я находилась в большом спорте, участвовала в соревнованиях. Я подошла к тренеру по пауэрлифтингу Алексею Сивоконю и попросила позаниматься со мной.- Он сказал, что девочек не тренирует. А я ему: "А вы тренируйте меня как мальчика!". Так и начались наши совместные выступления. Четыре года назад я увлеклась силовым экстримом, его еще называют "Стронг" (Strong) - это поднятие больших весов с нестандартным оборудованием: бревна, камни, тяга машин и так далее.- Я подошла к нему, говорю: "Такой классный вид спорта, можно я попробую?". Он сказал: "Давай, только без травм!". Я начала заниматься, поехала на чемпионат России и тут же заработала травму руки. Страшно боялась потом ему об этом сказать, три дня не подходила. Но потом, конечно, призналась… В итоге выбыла из строя на полгода, ходила на тренировки, но качала только ноги. Сейчас все нормально.- На самом деле пауэрлифтинг занимает большую часть моей жизни, это моя большая любовь. Что касается планов, то они просто "бешеные" - я надеюсь на самые высокие награды на чемпионатах мирового уровня. Вообще же, моя цель номер один - это вхождение в PRO-дивизион.- Присед – 215 килограммов, жим лежа – 115 килограммов (170 килограммов в софт-экипировке) и в становой тяге, которую я не очень люблю – 195 килограммов.- Может быть и сильней мужчин, но слабей многих спортсменок из PRO-дивизиона. Поэтому я очень хочу туда попасть и равняюсь только на профессионалов.- Как раз вот это разнообразие движений и привлекает. Там постоянно присутствует спортивный кураж, от которого просто кайфуешь. Потом там сильнейшая конкуренция, что называется, вживую. Например, мы выполняем упражнение "Коромысло", где нужно перенести на двадцать метров коромысло весом почти в треть тонны, и моя соперница идет рядом со мной, и я ее обгоняю. То есть я соревнуюсь не с цифрами на табло, как это происходит в тяжелой атлетике, а с живым человеком. Очень все это заводит! Что касается техники, то она в "Стронге" есть, мы ее изучаем. Скажем, нам на тренировках дают 100-киграммовые кеги, и мы их "осваиваем". Другое дело, что наша, женская, техника будет отличаться от мужской, потому что мы весим меньше, чем весит эта кега. И еще момент, который не может не привлекать: "Стронг" - это прежде всего шоу. Оно завораживает зрителя, и мне, конечно, приятно быть главной героиней этого шоу.- Мой тренер тоже из России, Евгений Гавриленко – он признан самым сильным человеком Российской Федерации. Мы тренируемся дистанционно – я выполняю упражнения, а он следит. Если я где-то халтурю, следует видеозвонок и я получаю нагоняй. До него я выступала только на своем характере: "Я все смогу! Я сильнее всех!". А Гавриленко смог поставить мне технику, и теперь я более уверена в себе, я знаю, что смогу все сделать лучше, чем прежде. Хотя на последнем чемпионате РФ пришлось "включать" и характер. Мне достались такие мощные соперницы, что страшно стало. Я посмотрела на их спины – они больше чем у мужчин! Думаю: "Господи, куда я попала! Я хоть и сильная, но маленькая!". Но собралась и пошла. Когда первое упражнение выиграла, подумала: "Ага! Не такие вы уж и сильные!". И дальше было все делом техники.- Я буду прекрасно там себя чувствовать, потому что там веса меньше, чем на чемпионате России, там упор идет больше на скоростную выносливость.- Мне кажется, что в Америке атлеты живут спортом. Они профи, это их жизнь. А мы (и россияне тоже) вынуждены где-то работать, чтобы содержать себя. Поэтому и к соревнованиям они подходят более подготовленными, отдохнувшими, а не как мы уставшие, что называется, "от токарного станка".- Это произошло, в общем, случайно. Я приехала на открытую тренировку в Алматы и не знала, что там будет пресса. А устроители тренировки сделали ее в трамвайном депо. Мне предложили потянуть трамвайный вагон. Я сказала: сначала попробую, а потом, может быть и потяну – все-таки 22 тонны и еще 50 человек в вагоне. Попробовала, вагон тронулся, и так я его 10 метров тянула. У меня есть еще один рекорд – в России я тянула трактор "Беларусь". Меня пригласил для рекламы завод, который выпускает эти тракторы. Чуть не умерла там, честное слово! Трактор, хоть и весит меньше вагона - "всего" 10 тонн, но колеса у него с протекторами, он же не разгоняется! Сдвинешь его с места, а он становится как вкопанный. Ты его снова рывком двигаешь. На последнем рывке у меня аж в глазах потемнело. 8,5 метров я смогла протянуть его. После этого у меня Инстаграм просто зашкалил от подписчиков.- Я считаю, что спонсорство – это одна из движущих сил развития любого вила спорта, особенно моих видов. Я уже говорила, что и пауэрлифтинг, и "Стронг" - это шоу. А каждое шоу требует первоначального вложения средств. Зато потом, если шоу удается, о спонсоре узнает весь мир!