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"В США это вид спорта №1". Тренер сборной - об американском футболе в Казахстане

Он рассказал о турнирах и девушках в этом спорте.

"В США это вид спорта №1". Тренер сборной - об американском футболе в Казахстане
Новости спорта Другие Американский футбол
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В гостях у ведущего рубрики "Другой ты" Валихана Тена - главный тренер сборной Казахстана по американскому футболу Павел Филиппов. Павел почти в одиночку пытается развить этот красивый вид спорта в нашей республике.

- Привет, Павел! Давай для начала проясним. Американский футбол в США называют просто футболом. Это контактный (я бы даже сказал, суперконтактный) вид спорта, в котором принимают участие две команды по одиннадцать игроков с каждой стороны. Американский футбол развился из ранних форм регби и традиционного футбола, который обычно в США называют "соккер". И вот американский футбол уже несколько лет присутствует и в Казахстане. Как это случилось?

- Всем привет! Американский футбол у нас появился в 2004 году на базе университета KIMEP в Алматы. Американские миссионеры, которые там преподавали, предложили организовать команду. Соответственно, идею подхватил филиал университета в Бишкеке. Так появилось две команды в двух этих городах: KIMEP TITANS и "Бишкекские барсы". И вот до 2014 года эти две команды играли между собой просто как университеты.

- И кто выигрывал?

- Каждый раз разная команда. Был такой период, что "Титаны" выигрывали у "Барсов", а потом менялось поколение, приходили новые студенты, и потом год за годом "Барсы" побеждали. В 2012 году в социальных сетях я случайно увидел парня, который был одет в специальную экипировку. Я написал ему, что хочу попробовать свои силы в этом виде спорта, и он пригласил меня к себе. После первой тренировки я понял, что американский футбол – это то, что я искал давно: очень понравилась техника игры. Спустя полгода наша сборная полетела в Дубай, где мы потерпели поражение. Вернувшись домой, я начал тщательно изучать правила игры и в целом философию американского футбола. Американский футбол - самый сложный вид спорта по версии рекордов Гиннесса, по количеству правил. Он очень сильно отличается от регби, хотя и появился благодаря регби.

- Чего сейчас не хватает казахстанскому американскому футболу?

- Не хватает всего: плацдармов, рекламы, финансирования, чтобы развивать студенческую, школьную лиги. Вообще, вовлеченность в американский футбол в Казахстане небольшая, так как мы используем лишь свои ресурсы. Мы закупаем б/у экипировку из Америки за $200-300. Но самое главное – у нас нет своей федерации. Между тем в США это вид спорта №1, футболисты в Америке получают высокий доход и многомиллионные рекламные контракты.

 - Я думаю, что этот спорт действительно стоит развивать, ведь он очень хорошо мотивирует молодое поколение к двигательной активности.

– Кроме физического развития американский футбол развивает дисциплину и правильность мышления. Готовясь к игре, футболист должен выучить больше 100 розыгрышей. Это как шахматная партия, где нужно продумывать каждый ход, прежде чем выполнить бросок или отдать мяч игроку.

- К тому же американский футбол необыкновенно эмоционален, это настоящее шоу!

- Это чисто американская подача любого вида спорта – делать шоу, которое дает людям образ жизни, образ крутого парня. В США на финалы соревнований люди прилетают самолетами, много раз отменяли президентские выборы из-за финала национальной футбольной лиги SuperBowl.

- Девушки в Казахстане занимаются американским футболом?

- К сожалению, нет. За всю историю этого вида спорта у нас играли только две девушки. Хотя в Америке много женских команд, в России тоже есть семь женских команд. Они привлекают юниоров, детей. Мелкими шагами, но двигаются.

- А как проводятся международные турниры?

- Самое яркое событие, конечно, чемпионат мира. Участвуют много стран. Это Китай (там 9 команд), Индия (17 команд), в Японии много клубов, у немцев около 300 команд и так далее. Побеждают на чемпионатах, конечно, только США, они выпускают 17-летних пацанов, и те просто асфальтным катком проходят по всем сборным.

- Я как-то смотрел фильм "Всё или ничего" про заключенных, которые играли в американский футбол, и там большую роль в настрое игроков играла злость. А вот тебе - улыбчивому, добродушному человеку – удается ли собирать злость, чтобы выплескивать в игре?

- Я фанат этого вида спорта. До мурашек по коже. Утром просыпаюсь - и первые мысли об американском футболе, о том, как сейчас я с новыми силами пойду его прокачивать. Что касается психологической подготовки, то у нашей команды нет установки, чтобы негатив выплескивался. Когда мы играем, то представляем, будто боремся за Большой кубок, но при этом играем в свое удовольствие. Конечно, бывают разные эмоции, но здесь самое главное - держать себя в руках и помнить, что ты можешь в состоянии азарта навредить другому игроку. Нас и так мало, и покалеченные ребята - всегда большой удар по команде. Да, в игре можно накричать, трэштокинг очень важен, но у нас есть традиция: после игры мы обязательно жмем руки друг другу, обнимаемся, делаем общее фото, и за все время не было ни одной драки между командами.

- У тебя есть свой бизнес, ты первый отечественный производитель хоккейных свитеров и гетр. Покупают?

- Да, Алматы мы одели, так скажем. Детские команды практически все закупаются у нас. Дальше планируем делать вышивку, поскольку есть потребность, популярные команды уже требуют нанесения логотипа, номера, где-то, может, спонсоры будут. Хочу шить не только для хоккеистов, но и для борцов и триатлетов.

- Что тебя больше всего мотивирует в жизни?

- Семья. Очень сильно люблю жену, люблю сына. Мотивирует то, что сына, как и меня, зовут Павел. Павел-джуниор, Пал Палыч. Хочу, чтобы сыну про меня говорили только хорошее, это самая большая мотивация.

- Как здорово встретить человека, который так борется за свои мечты! Ты большой молодец! Спасибо тебе за то, что рассказал свою историю, очень впечатлило. Буду брать с тебя пример.

 

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