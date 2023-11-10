Юлия Путинцева победила соперницу в матче со Словенией на чемпионате мира

Юлия Путинцева (69-я ракетка мира) принесла сборной Казахстана очередное очко в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в испанской Севилье.

Казахстанка обыграла Тамару Зиданшек (100-й номер рейтинга WTA) со счетом 2:6, 6:2. Перед началом третьей партии словенка отказалась от продолжения борьбы. После двух игр противостояния Казахстан - Словения счет 1:1. К сожалению, это значит, что казахстанская команда остановилась в шаге от полуфинала чемпионата мира.

В первой встрече Анна Данилина проиграла Кайе Юван - 1:6, 0:6.

В заключительной парной игре Анна Данилина и Жибек Куламбаева сыграют против Вероники Эрьявец и Элы Милич.

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