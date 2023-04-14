Прямая трансляция матчей Рыбакиной и Путинцевой за сборную Казахстана против Польши

Сегодня, 14 апреля, женская сборная Казахстана по теннису начнет в Астане матчевую встречу квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первый игровой день, 14 апреля, на корте Beeline Arena состоятся две одиночные игры:

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (45-е место в рейтинге WTA) сыграет против второй ракетки Польши Магдой Линетт (19-е место).

А лидер команды Казахстана Елена Рыбакина (седьмое место в рейтинге WTA) будет противостоять Веронике Фальковской (253).

Встречи покажет телеканал Qazsport. Трансляция, которая начнется в 14:30 по времени Астаны, также будет доступна на официальном сайте телеканала.

На заключительный день противостояния, 15 апреля, запланировано проведение двух одиночных матчей, а также одного парного:

Елена Рыбакина - Магда Линетт;

Юлия Путинцева - Вероника Фальковска;

Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковска.

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