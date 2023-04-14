Прямая трансляция матчей Рыбакиной и Путинцевой за сборную Казахстана против Польши

Сегодня, 14 апреля, женская сборная Казахстана по теннису начнет в Астане матчевую встречу квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первый игровой день, 14 апреля, на корте Beeline Arena состоятся две одиночные игры:
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (45-е место в рейтинге WTA) сыграет против второй ракетки Польши Магдой Линетт (19-е место).
А лидер команды Казахстана Елена Рыбакина (седьмое место в рейтинге WTA) будет противостоять Веронике Фальковской (253).
Встречи покажет телеканал Qazsport. Трансляция, которая начнется в 14:30 по времени Астаны, также будет доступна на официальном сайте телеканала.
На заключительный день противостояния, 15 апреля, запланировано проведение двух одиночных матчей, а также одного парного:
Елена Рыбакина - Магда Линетт;
Юлия Путинцева - Вероника Фальковска;
Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковска.
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