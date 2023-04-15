После досрочного выхода на ЧМ по теннису Казахстан проиграл матч в парном разряде

Обеспечив путевку в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг - команда Казахстана потерпела первое поражение в противостоянии с Польшей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Дуэт казахстанских теннисисток в лице Анны Данилиной и Юлии Путинцевой уступил польской стороне, которую представляли Вероника Фальковска и Алисия Росольска. Матч закончился в двух сетах — 3:6, 4:6.
Напомним, что ранее Елена Рыбакина обыграла Магду Линетт, что позволило команде Казахстана досрочно квалифицироваться в финальный этап ЧМ, поскольку это была уже третья победа наших теннисисток в противостоянии с Польшей. На данный момент счет в дуэли Казахстан - Польша 3:1.
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