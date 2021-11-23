Сборная Казахстана определилась с составом на первый этап Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Казахстана по биатлону объявил состав на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает пресс-служба федерации.

Женская команда: Галина Вишневская, Дарья Климина, Елизавета Бельченко, Людмила Ахатова.

Мужская команда: Александр Мухин, Владислав Киреев, Данил Белецкий.

Главный тренер команды Максат Шаранов добавил, что по результатам спринта и гонки-преследования на Кубке IBU будет определен спортсмен из мужской сборной, который присоединится ко второму этапу Кубка мира.

Этап Кубка мира в Эстерсунде пройдет с 27 по 28 ноября. Всего запланировано четыре гонки: два спринта и две индивидуальные гонки.