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Казашка вслед за "золотом" выиграла "серебро" на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Она выступает за Беларусь.

Казашка вслед за "золотом" выиграла "серебро" на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии
Динара Алимбекова. Фото: Getty Images©
Новости спорта Зимние виды спорта Биатлон
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Представительница Беларуси Динара Алимбекова стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алимбекова уступила только норвежке Марте Олсбю-Ройселанн, которая на четырех огневых рубежах допустила два промаха и показала время 29 минут 4,6 секунды. Представительница Беларуси закрыла все мишени, но отстала от победительницы на 13,9 секунды. При этом Алимбекова, выигравшая спринт и стартовавшая в гонке преследования первой, упала во время прохождения дистанции.

Тройку лучших замкнула француженка Жюлья Симон, которая с тремя промахами уступила Олсбю-Ройселанн 17,8 секунды. Программу этапа в Хохфильцене завершит мужская эстафетная гонка, которая пройдет также сегодня.

Алимбекова родилась в Карагандинской области, но когда ей было три года, семья эмигрировала в Беларусь, где родители нашли работу. У Динары есть казахские корни - ее отца зовут Талгат. Мама же по национальности - белоруска. Возможно, именно это повлияло на выбор страны при эмиграции. В истории зимних Олимпиад она стала первой чемпионкой, которая родилась в уже независимом Казахстане.

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Метки:
Биатлон Беларусь

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