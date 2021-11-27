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Казахстанцы проиграли матч за "бронзу" на ЧА по пляжному волейболу

Казахстанцы проиграли матч за "бронзу" на ЧА по пляжному волейболу
©olympic.kz
Новости спорта Волейбол Пляжный волейбол

В Пхукете (Таиланд) завершился матч за третье место чемпионата Азии по пляжному волейболу среди мужчин, сообщает Olympic.kz

За бронзовые медали континентального первенства боролась команда Казахстан-1 в составе Дмитрия Яковлева и Сергея Богату.

Им противостояла команда Катара, которой они уступили со счетом 0:2.

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