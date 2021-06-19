Казахстан одержал первую победу в отборе ЧМ-2021 по пляжному футболу

Сборная Казахстана обыграла Литву в рамках европейского квалификационного турнира чемпионата мира-2021 по пляжному футболу, сообщает пресс-служба КФФ.
Встреча прошла в Португалии и завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанской команды.
В составе победителей голы забивали Тимур Ершин, Игорь Демешко и Виктор Чорный.
Отметим, что на старте отбора Казахстан проиграл Дании - 5:6.
Финальная стадия ЧМ пройдет с 19по 29 августа в Москве.
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