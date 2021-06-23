"Два поражения с общим счетом 4:13". Названы причины неудач сборной Казахстана в отборе ЧМ-2021 по пляжному футболу

Сборная Казахстана представлена всего шестью игроками в отборочном цикле чемпионата мира-2021 по пляжному футболу, в связи с чем и потерпела поражения от Португалии и Украины, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

"Следите за выступлением сборной Казахстана по пляжному футболу в отборочном турнире ЧМ, который проходит в португальском городе Назаре? Удивляетесь тому, что наша команда проиграла Португалии и Украине с общим счетом 4:13 и ругаете парней, на чем свет стоит? Не торопитесь. Дело в том, что доблестная КФФ отправила в Назаре делегацию, в которую входит всего 6 (!!!) пляжников, пятеро из которых - полевые игроки. А это значит, что они играют практически без замен, а если, не дай бог, что-то случится с вратарем Виктором Черным, в рамку придется встать единственному запасному. К счастью, осталось провести всего один матч против Турции. Сравните количественный состав сборных Казахстана и Португалии", - говорится в сообщении источника.

Отметим, что Казахстан проиграл Украине со счетом 1:6, а Португалии - 3:7. Следующий матч с Турцией пройдет сегодня, 23 июня. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана.

После двух туров в квартете А лидируют Украина и Португалия, набравшие по шестью очков. За ними располагаются Турция и Казахстан, имеющие в пассиве по два поражения.

Финальная стадия ЧМ пройдет с 19 по 29 августа в Москве.

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