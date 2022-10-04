Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Баскетбол Казахстан (баскетбол)
Комментарии

Стартовала продажа билетов на домашние матчи БК "Астана"

Стартовала продажа билетов на домашние матчи БК "Астана"
©БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" проведет очередную домашнюю серию игр в Национальной лиге Казахстана, сообщают Vesti.kz. Соперником столичного клуба станет алматинский IRBIS.

Матчи пройдут 6-7 октября. Открыта продажа билетов.

IRBIS - дебютант элитного дивизиона, в прошлом сезоне одержавший победу в высшей лиге (под названием SC Qazaqstan). В составе команды есть экс-игроки "Астаны" - Николай Бажин и Роберт Пан, а также пять легионеров: россияне Глеб Толкачев и Егор Захаров, серб Бурко Семин, а также американцы Аарон Феликс и Джейден Сайлз.

Обе игры пройдут на велотреке "Сарыарка" и начнутся в 20:00 по столичному времени.

Билеты доступны в продаже по этой ссылке.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Астана БК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:29
Казахстан (баскетбол)
Стартовала продажа билетов на домашние матчи БК "Астана" Стартовала продажа билетов на домашние матчи БК "Астана"
22 сентября, 12:03
Казахстан (баскетбол)
Vesti.kz стали информационным партнером БК "Астана" Vesti.kz стали информационным партнером БК "Астана"
21 сентября, 17:55
Казахстан (баскетбол)
Билеты на первые матчи баскетбольной "Астаны" поступили в продажу Билеты на первые матчи баскетбольной "Астаны" поступили в продажу
17 июля, 15:47
Казахстан (баскетбол)
Казахстан проиграл третий матч подряд и остался без плей-офф Кубка Азии Казахстан проиграл третий матч подряд и остался без плей-офф Кубка Азии
15 июля, 12:16
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана по баскетболу проиграла второй матч подряд на Кубке Азии Сборная Казахстана по баскетболу проиграла второй матч подряд на Кубке Азии
13 июля, 19:33
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана неудачно стартовала на Кубке Азии по баскетболу Сборная Казахстана неудачно стартовала на Кубке Азии по баскетболу
13 июля, 15:06
Казахстан (баскетбол)
Кубок Азии по баскетболу 2022: Казахстан во главе "рейтинга силы"  Кубок Азии по баскетболу 2022: Казахстан во главе "рейтинга силы" 
4 июля, 23:04
Казахстан (баскетбол)
Казахстанские баскетболисты "спасли" конкурентов в отборе Кубка мира Казахстанские баскетболисты "спасли" конкурентов в отборе Кубка мира
10 июня, 20:20
Казахстан (баскетбол)
БК "Астана" представил нового тренера БК "Астана" представил нового тренера
17 марта 2022, 23:01
Казахстан (баскетбол)
БК "Астана" назначил нового тренера БК "Астана" назначил нового тренера
19 декабря 2021, 18:47
Казахстан (баскетбол)
БК "Астана" проиграл в третьем овертайме и потерпел пятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ БК "Астана" проиграл в третьем овертайме и потерпел пятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ
27 ноября 2021, 12:33
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана по баскетболу стартовала с победы в квалификации Кубка Мира-2023 Сборная Казахстана по баскетболу стартовала с победы в квалификации Кубка Мира-2023
7 мая 2021, 13:11
Казахстан (баскетбол)
Баскетболистки из Актау впервые стали чемпионками Казахстана Баскетболистки из Актау впервые стали чемпионками Казахстана
22 февраля 2021, 23:48
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана повторно разгромила Шри-Ланку в отборе на Кубок Азии Сборная Казахстана повторно разгромила Шри-Ланку в отборе на Кубок Азии
13 октября 2020, 23:50
Казахстан (баскетбол)
Ассист баскетболиста "Астаны" претендует на звание лучшего паса десятилетия по версии FIBA Ассист баскетболиста "Астаны" претендует на звание лучшего паса десятилетия по версии FIBA
19 февраля 2020, 11:01
Казахстан (баскетбол)
Баскетболисты в Кокшетау четвертый месяц не получают зарплату Баскетболисты в Кокшетау четвертый месяц не получают зарплату
15 ноября 2019, 18:55
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана по баскетболу назначила главного тренера Сборная Казахстана по баскетболу назначила главного тренера
3 октября 2019, 18:32
Казахстан (баскетбол)
"Мы подписали молодых наших ребят и сильно на них рассчитываем". ПБК "Астана" презентовал состав перед сезоном "Мы подписали молодых наших ребят и сильно на них рассчитываем". ПБК "Астана" презентовал состав перед сезоном
24 августа 2019, 17:36
Казахстан (баскетбол)
Молодежная сборная Казахстана по баскетболу 3х3 завоевала "серебро" на чемпионате Азии Молодежная сборная Казахстана по баскетболу 3х3 завоевала "серебро" на чемпионате Азии
12 августа 2019, 20:52
Казахстан (баскетбол)
Вице-чемпион Казахстана вступил в новую лигу с участием четырех стран Вице-чемпион Казахстана вступил в новую лигу с участием четырех стран
7 августа 2019, 15:24
Казахстан (баскетбол)
Живи спортом вместе с нами. Почему баскетбол называют "лучшей игрой с мячом" и как вырастить из ребенка профессионала Живи спортом вместе с нами. Почему баскетбол называют "лучшей игрой с мячом" и как вырастить из ребенка профессионала
27 июля 2019, 15:31
Казахстан (баскетбол)
БК "Астана" подписал центрового из "Црвены Звезды" БК "Астана" подписал центрового из "Црвены Звезды"
26 июля 2019, 17:33
Казахстан (баскетбол)
"Мы сражались до последнего". Директор БК "Алматинский легион" подвел итоги сезона "Мы сражались до последнего". Директор БК "Алматинский легион" подвел итоги сезона
28 мая 2019, 23:17
Казахстан (баскетбол)
Баскетболисты "Астаны" стали чемпионами Казахстана Баскетболисты "Астаны" стали чемпионами Казахстана
24 февраля 2019, 23:02
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана по баскетболу завершила поражением отбор на чемпионат мира Сборная Казахстана по баскетболу завершила поражением отбор на чемпионат мира
21 февраля 2019, 21:42
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана проиграла Австралии в матче отбора на ЧМ по баскетболу Сборная Казахстана проиграла Австралии в матче отбора на ЧМ по баскетболу
14 декабря 2018, 14:38
Казахстан (баскетбол)
Американский баскетболист "Астаны" получил гражданство и будет выступать за сборную Казахстана Американский баскетболист "Астаны" получил гражданство и будет выступать за сборную Казахстана
3 декабря 2018, 18:03
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана проиграла Японии в матче отбора на ЧМ по баскетболу Сборная Казахстана проиграла Японии в матче отбора на ЧМ по баскетболу
30 ноября 2018, 20:23
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана по баскетболу одержала победу в матче отбора на чемпионат мира Сборная Казахстана по баскетболу одержала победу в матче отбора на чемпионат мира
4 ноября 2018, 13:07
Казахстан (баскетбол)
Сборная Казахстана по баскетболу завоевала "серебро" чемпионата Азии среди женских команд U-18 Сборная Казахстана по баскетболу завоевала "серебро" чемпионата Азии среди женских команд U-18

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus