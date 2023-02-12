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Новости спорта Баскетбол Казахстан (баскетбол)
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БК "Астана" в десятый раз выиграл Кубок Казахстана

БК "Астана" в десятый раз выиграл Кубок Казахстана
©astanabasket.kz

БК "Астана" стал десятикратным обладателем Кубка Казахстана по баскетболу, сообщает пресс-служба клуба. Трофей возвращается в столицу из Атырау.

В финале был обыгран алматинский IRBIS. Матч проходил в напряжении, достойном решающего поединка, однако в результате завершился уверенной победой команды Олега Киселева - 65:54.

Капитан команды Рустам Мурзагалиев стал лучшим игроком турнира.

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Метки:
Астана БК

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