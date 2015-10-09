Jetour T2 получил в Казахстане новую версию Explorer

У Jetour T2 в Казахстане появилась новая комплектация Explorer с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Об этом сообщили представители бренда.

Как отметили в дистрибуции марки, для модели это важное обновление: T2 изначально строился вокруг идеи путешествия, дальнего маршрута и overland-формата.

В компании также напомнили, что сам по себе T2 давно вышел из статуса свежей новинки. Доказательством этого является показатель в 500 000 проданных автомобилей по всему миру. Это, по словам дистрибьютора, говорит не только о популярности модели, но и о доверии к ней. За такой цифрой всегда стоит результат устойчивого спроса, признания со стороны покупателей и подтверждение того, что автомобиль оказался актуальным на длинной дистанции.

"Для Jetour T2 это не просто успех продаж, а признак полностью состоявшейся модели. Это уже понятный, узнаваемый автомобиль со своей аудиторией. Его берут не за абстрактный набор опций, а за образ и назначение: высокий клиренс, полный привод, брутальный силуэт, уверенность на бездорожье", - уверены в компании.

В версии Explorer к уже знакомой базе добавили ряд новых опций. В частности, автомобиль получил полноразмерное запасное колесо, а в багажнике появились розетки на 12 и 220 вольт. Как подчеркивают в дистрибуции, это делает модель более удобной для поездок за пределы города, когда автомобиль используется не только как транспорт, но и как часть инфраструктуры путешествия.

Отдельное внимание уделили комфорту. У переднего пассажира появилась электрическая оттоманка для ног, у водителя массаж сиденья. Все сиденья, включая задний ряд, получили подогрев спинки и подушки, а у переднего пассажира появилась память настроек. Добавлены система фильтрации PM2.5 и ионизатор воздуха, для заботы о здоровье всей семьи.

"И это, пожалуй, главное в новой версии. Jetour T2 Explorer остается всё тем же автомобилем, который ценят за характер и ощущение свободы за рулем. Он более подготовлен к тому сценарию, ради которого его чаще всего и выбирают - к поездке, которая дарит эмоции и восторг от каждого пройденного километра", - считает команда.

Ознакомиться со всеми обновлениями и записаться на тест-драйв можно в официальных дилерских центрах Jetour по всему Казахстану. Подробная информация на сайте jetour-auto.kz.

Фото: jetour-auto.kz©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!