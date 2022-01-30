Российский теннисист во время финала Australian Open назвал идиотами болельщиков

Российский теннисист Даниил Медведев во время финального матча Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем обратился к судье на вышке с критикой болельщиков, сообщает агентство "Р-Спорт".

Во время перерыва между третьим и четвертым сетами Медведев назвал идиотами болельщиков, мешающих ему подавать.

"Они идиоты. Без мозгов. Пустоголвые. В их жизни, должно быть, все очень плохо, да", - сказал Медведев, обращаясь к арбитру.

Австралийцы радуются ошибке Медведева так, будто Надаль уже выиграл турнир



Посмотрим, кто будет смеяться последним 😉 pic.twitter.com/10jvcupivT — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 30, 2022

Встреча проходит в Мельбурне. На данный момент вторая ракетка мира Медведев ведет по сетам 2-1.

Ранее во время полуфинального матча с греком Стефаносом Циципасом Медведев обращался на повышенных тонах к главному арбитру. Он указал судье на подсказки со стороны отца Циципаса, являющегося тренером теннисиста, во время матча.