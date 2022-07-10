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Новости спорта Теннис ATP
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Российский теннисист из топ-50 подозревается в участии в договорных матчах

Российский теннисист из топ-50 подозревается в участии в договорных матчах
©РИА Новости. Алексей Филиппов

Российский теннисист Аслан Карацев и грузин Николоз Басилашвили подозреваются в участии в договорных матчах, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на немецкий телеканал ZDF, который ссылается на документы Международной федерации тенниса (ITF).

Один из тренеров из Восточной Европы, ставший источником ZDF, заявил, что теннисистам за сдачу матчей предлагал деньги их тренер Егор Яцюк. Белорусский специалист, согласно данным тренера, искал молодых теннисистов и оказывал им финансовую помощь путем участия в договорных встречах.

Предполагается, что Карацев замешан в пяти подобных матчах, два из которых - парные встречи серии "Челленджер" в Финляндии и Казахстане. Последний случай, когда могла произойти манипуляция с результатом встречи, выявлен на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Штутгарте этого года. В паре с израильтянином Джонатаном Эрлихом он уступил Денису Шаповалову из Канады и Рохану Бопанну из Индии.

Карацеву 28 лет, он является 42-й ракеткой мира и полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

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Метки:
ATP Россия

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