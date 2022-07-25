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Российский теннисист продолжил лидерство в рейтинге ATP и попал в историю

Российский теннисист продолжил лидерство в рейтинге ATP и попал в историю
©Reuters

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев побил достижение двукратного чемпиона турниров "Большого шлема", соотечественника Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP, сообщает "Чемпионат".

Медведев начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде, который ранее (в 2000 и 2001 годах) установил Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

Медведев, побеждавший на US Open 2021 года, впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего на первое место вернулся 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович. В настоящее время ближайшим преследователем Медведева является немец Александр Зверев, который не играет из-за травмы, а Джокович занимает седьмое место в рейтинге ATP.

Отметим, что первая ракетка Казахстана Александр Бублик покинул топ-40 рейтинга. Бублик потерял две позиции и занимает 41-е место.

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Метки:
ATP Сафин Марат Бублик Александр

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