Российский теннисист обматерил свою мать во время матча

24-летний российский теннисист Павел Котов выругался в адрес своей матери на матче квалификации "Мастерса" в Мадриде, передают Vesti.kz.

В первом раунде квалификации к грунтовому турниру в Испании Котов встретился с бельгийцем Киммером Коппеянсом. В трансляцию матча попало, как российский теннисист сказал своей матери:

"Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?".

После матча Котов прокомментировал ситуацию.

"Да что тут говорить? В общем, не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках, бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый, непростой. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает, как говорится. Всем добра, и желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия", - цитирует Павла Котова Sports.ru.

По словам спортсмена, он извинился перед мамой сразу же, как вышел с корта.

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