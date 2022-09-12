Раскрыт "секрет" 19-летнего победителя US Open

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением о физическом состоянии нового лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса из Испании, который обыграл его в финале Открытого чемпионата США (US Open), сообщает "Чемпионат". По его словам, успех конкурента можно объяснить.

Вторая ракетка мира считает, что Алькарасу идет на пользу сотрудничество с многолетним врачом 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля.

"Я думаю, ему также помогает врач, который много лет помогал Рафе. Он знает, что делает. Он смог сохранить тело Рафы свежим и готовым ко многим турнирам "Большого шлема". Так что ему хорошо помогают. Он делает все правильно. Это впечатляет, конечно", - рассказал Рууд на пресс-конференции.

19-летний испанец выиграл US Open и вошел в историю

Добавим, ранее Алькарас в финале Открытого чемпионата США обыграл Рууда и вошел в историю.

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