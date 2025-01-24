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"Последний Australian Open?" Джокович сделал заявление после отказа от полуфинала

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"Последний Australian Open?" Джокович сделал заявление после отказа от полуфинала ©depositphotos.com/canno73

Сербский теннисист Новак Джокович (№7) объяснил свое решение досрочно завершить полуфинальный матч Australian Open-2025 против Александра Зверева (№2), сообщают Vesti.kz.

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Сербский теннисист Новак Джокович (№7) объяснил свое решение досрочно завершить полуфинальный матч Australian Open-2025 против Александра Зверева (№2), сообщают Vesti.kz.

37-летний спортсмен отказался продолжать встречу после напряженного первого сета, в котором победу с минимальным перевесом одержал Зверев - 7:6 (7:5).

"Это мышечный надрыв. Два года назад я справился с этим лучше, это не так сильно беспокоило меня на корте. Сегодня все было иначе.

Возможно ли, что это был мой последний Australian Open? Я не знаю. Такая вероятность существует. Кто знает? Мне просто нужно посмотреть, как будет складываться этот сезон.

Продолжу ли работу с Марреем? Я не знаю. Мы оба разочарованы тем, что только что произошло, поэтому мы еще не говорили о наших дальнейших шагах. Думаю, нам обоим нужно немного остыть, а потом мы поговорим об этом", - сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Джокович является 24-кратным триумфаторов турниров "Большого шлема".

Отметим, что в рамках текущего розыгрыша Джокович поочередно одолел следующих теннисистов: Нинеш Басаваредди (США) - 4:6, 6:3, 6:4, 6:2, Жайме Фарию (Португалия) - 6:1, 6:7, 6:3, 6:2, Томаша Махача (Чехия) - 6:1, 6:4, 6:4, Иржи Легечку (Чехия) - 6:3, 6:4, 7:6 и испанца Карлоса Алькараса - 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

В финале Зверев сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) - Бен Шелтон (США).

Джокович Новак Australian Open ATP

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