Организаторы "Уимблдона" не желают допускать российских теннисистов. Подробности

Организаторы "Уимблдона" могут отказать в допуске российских теннисистов к соревнованиям и в 2023 году, сообщает "Р-Спорт".

Это произойдет если ситуация в Украине не изменится,

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир 2022 года российских и белорусских теннисистов. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. Кроме того, WTA оштрафовала за недопуск российских и белорусских теннисисток Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 750 тысяч долларов, а AELTC - на 250 тысяч долларов.

"Хотя окончательное решение не будет принято раньше марта и на него сильно повлияет позиция правительства, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета не собирается отступать. Позиция Уимблдона заключается в том, что они идут в ногу с мировым спортом, а также мнением общественности и правительства Великобритании, что вызвало конфликт с международными федерациями", - говорится в сообщении.

Напомним, казахстанка Елена Рыбакина стала победительницей "Уимблдона" - 2022.

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