Определился соперник Бублика по турниру с призовым фондом почти три миллиона евро

Определился первый соперник Александра Бублика на турнире АТР в Барселона (Испания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский теннисист начнет выступление с первого круга мужского одиночного разряда. Его оппонентом станет Эмил Руусувуори (Финляндия). Встреча состоится завтра, 17 апреля, в 14:00 по времени Астаны.

Отметим, что Бублик занимает 53-е место в мировом рейтинге, тогда как его соперник располагается на 38-й строчке.

В этом году призовой фонд турнира в Барселоне составляет 2,8 миллиона евро. Победитель соревнований заработает 477 795 евро и 300 рейтинговых очков. Розыгрыш происходит на грунте - нелюбимом покрытии Бублика.

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