Определился потенциальный соперник Джоковича по четвертьфиналу турнира в Астане

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира АТР 500 в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 1/8-й российский теннисист, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, встречался с хорватом Марином Чиличем, который располагается на 14-м месте мирового рейтинга.
Хачанов одержал победу со счетом 2:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа и 26 минут.
Соперником россиянина по матчу за выход в полуфинал станет победитель пары Ван де Зандсхюлп - Новак Джокович, они сыграют сегодня в вечерней сессии.
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