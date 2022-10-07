Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Астане ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале Джокович встречался с россиянином Кареном Хачановым. Матч, длившийся один час и 28 минут завершился со счетом 6:4, 6:3.
В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и россинином Даниилом Медведевым.
В другом полуфинале сыграют Андрей Рублев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция).
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