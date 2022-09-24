Надаль снялся с Кубка Лэйвера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий третье место в мировом рейтинге, завершил свое выступление на Кубке Лэйвера в Лондоне, сообщает пресс‑служба турнира.

Надаль снялся с него по личным причинам, его место на Кубке Лэйвера займет восьмая ракетка мира британец Кэмерон Норри, который сегодня, 24 сентября, сыграет с американцем Тэйлором Фрицем, занимающим 12-е место в рейтинге ATP.

Ранее Надаль сыграл в паре с швейцарцем Роджером Федерером, который провел свой последний матч в карьере, против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафу. Надаль и Федерер проиграли в трех сетах - 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

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