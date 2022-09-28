"Мы оба живы". Первая ракетка Казахстана вспомнил о драке с будущим олимпийским чемпионом

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о драке с будущим олимпийским чемпионом, финалистом US Open немцем Александром Зверевым, которая случилась в юниорском возрасте, сообщает "Чемпионат".

"Да, это правда. Я не хочу рассказывать эту историю. Это уже в прошлом. Да, мы поссорились, это было, но я не хочу вдаваться в подробности. Кто победил в драке? Мы оба живы, значит, все в выигрыше", - заявил Бублик.

Зверев, побеждавший на Олимпиаде - 2020 занимает восьмое место в рейтинге ATP. Бублик занимает 41-ю строчку.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



