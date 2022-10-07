Медведев стал последним полуфиналистом турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира в Астане ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинальном матче, который длился один час и пять минут, россиянин одолел испанца Роберто Баутисту-Агута - 6:1, 6:1.
В полуфинале Медведев сразится с Новаком Джоковичем. В другом полуфинале сыграют Андрей Рублев (Россия) - Стефанос Циципас (Греция).
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