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Новости спорта Теннис ATP
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Марин Чилич внес вклад в озеленение Астаны

Марин Чилич внес вклад в озеленение Астаны
©КТФ

В столице Казахстана продолжается турнир серии АТР 500 Astana Open. Победитель Открытого чемпионата США-2014, финалист двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде ("Уимблдон"-2017, Открытый чемпионат Австралии-2018), бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде хорват Марин Чилич принял участие в озеленении Астаны. Теннисист посадил ель, которая стала подарком городу, и приурочил это к проходящему турниру ATP 500 Astana Open.

"Это очень правильная и интересная инициатива. Мы должны чувствовать ответственность за состояние планеты. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет примером для многих", - сказал Чилич.

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Группа "KAZ Minerals"
"Eurasian Resources Group" (ERG)

Официальный партнер:
"The Ritz-Carlton Astana"

Партнер:
"MYD Production"

 Фото: ©ФТК

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