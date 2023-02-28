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Лучший казахстанский теннисист сыграет со второй ракеткой России на турнире в Дубае

Лучший казахстанский теннисист сыграет со второй ракеткой России на турнире в Дубае
©Open 13 Provence

Определился соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика по второму кругу турнира ATP-500 в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал российский теннисист Даниил Медведев, который в первом круге одолел итальянца Маттео Арнальди - 6:4, 6:2. Матч длился один час и 30 минут. Для россиянина, который занимает седьмое место в рейтинге ATP это десятая победа подряд.

Что касается Бублика, то в первом круге он встречался с болгарским теннисистом Александаром Лазаровым. В первом сете казахстанец уверенно повел - 6:1. Во втором Бублик выиграл один гейм, после чего болгарин снялся из-за травмы. Матч продолжался 25 минут.

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Метки:
ATP Бублик Александр

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