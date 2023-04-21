Казахстанский теннисист вышел в финал турнира в Боснии и Герцеговине

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с португальцем Франциско Кабралом вышел в финал парного разряда турнира серии АТР 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), передают Vesti.kz.

В полуфинале Недовесов и Кабрал обыграли бельгийскую пару Сандер Жилле/Йоран Флиген со счетом 6:7(2:7), 7:6(7:2), 10:8. Встреча длилась 2 часа и 1 минуту. В ее ходе казахстанско-португальский дуэт сделал семь эйсов и допустил одну двойную ошибку, в то время как соперники выполнили три подачи навылет при двух двойных ошибках.

В финале турнира, 22 апреля, Недовесов и Кабрал сыграют с парой Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия).

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