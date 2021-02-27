Казахстанский теннисист выиграл турнир в Нур-Султане

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с украинцем Денисом Молчановым выиграли турнир Forte Challenger 100 в парном разряде, который прошел в Нур-Султане, сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана.

В финале первый сеяный тандем турнира сошелся со вторым - Натаном Пашей и Максом Шнуром из США. Первые два гейма решающего противостояния прошли спокойно: соперники присматривались друг к другу и нащупывали слабые места. В третьем розыгрыше Недовесов и Молчанов со второй попытки реализовали брейк-пойнт. Единственная потеря подачи американцев стала для них роковой, и они уступили первую партию - 4:6.

Случилось дежавю - и второй сет получился точной копией первого: вновь Паша и Шнур вышли вперед, а затем последовали три подряд победных розыгрыша в исполнении Недовесова и Молчанова, плюс очередной брейк на подаче Натана и Макса. В конце второй партии казахстанско-украинская пара стабильно набирала очки на своих подачах и уверенно взяла верх - 6:4.

Таким образом, Александр Недовесов выиграл свой 20-й титул, из которых уже 17-й в парном разряде и третий в нынешнем сезоне. Первые две виктории и также в феврале Недовесов/Молчанов взяли в Анталье.

"Я считаю, что ключом к успеху стала гибкость тактики. Где-то мы стали заигрываться, действовали однообразно. Затем поменяли это, скорее всего, соперники не ожидали. Ожидали сложностей, но мы сыграли проще. Получилось. В конце была нервозность, но дожали подачей и активной игрой слета. Три титула за месяц считаю неплохим результатом - даже для более сыгранной пары, чем наша. Выигрывать дома и за границей - совершенно разные чувства. Но победы для меня все особенные", - прокомментировал результат финального матча Недовесов, отметив, что соперники ожидали от них более сложной игры.

На следующей неделе Молчанов не выступит на Forte Challenger 125 в столице Казахстана, так как 5-6 марта сборная Украины проведет домашнюю матчевую встречу первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Израиля. Поэтому Недовесов встанет в пару с сербом Виктором Троицки.

Фото: пресс-службы ФТК

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне