Казахстанский теннисист установил новый рекорд

Казахстанский теннисист Александр Недовесов с португальцем Гонсалу Оливейрой в финале парного разряда турнира серии "Челленджер" в чешском Простееве обыграли местную пару Зденека Коларжа и Романа Йебаву, сообщает пресс-служба ФТК.

Матч закончился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 10:6. За 1 час и 30 минут игрового времени Александр и Гонсалу выполнили один эйс, совершили три двойные ошибки при подаче и не реализовали ни один брейк-пойнт из шести, а их соперники один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

"Очень доволен этими двумя неделями: в Братиславе и здесь Простееве - две победы, большего желать и нельзя. Участвовать в турнире решил в последний момент. Удалось договориться с напарником. Судя по результату, это было правильным решением как для меня, так и для Гонсалу. Сейчас недельку чуть-чуть отдохну и буду вместе с Александром Бубликом готовиться к "Уимблдону", где надо выступить наилучшим образом, чтобы заработать как можно больше очков", - сказал после победы Недовесов.

Для него этот титул стал уже 21-м в парных разрядах серии "Челленджер" и шестым за сезон, что является его новым личным рекордом.

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