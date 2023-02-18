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Казахстанский теннисист отреагировал на критику бразильских СМИ

Казахстанский теннисист отреагировал на критику бразильских СМИ
©КТФ

Казахстанский теннисист Андрей Голубев высказался о реакции бразильских СМИ на его сторис в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его публикация возмутила издания.

"Дорогие мои бразильские друзья. Вчера я опубликовал фото и видео, и некоторые газеты сказали, что я не уважаю Росинья (Самые известные фавелы в Рио-де-Жанейро. - Прим. ред). Что ж, все, что я хотел сказать этим видео, - это то, что у Вас невероятный вид на океан, и когда вы поворачиваете голову налево, можно увидеть статую Иисуса на горе, и это делает вид просто несравнимым!

Я не знаю, почему спортивные издания написали это.. надо спросить у них. Но газеты всегда пишут что-то, что будет звучать "громко". 

В следующий раз я приближу камеру к статуе и напишу более точно. Таким образом, я не дам газетам распространять неверную информацию. В конце концов, они должны сначала спросить меня, что я имел ввиду, не так ли?" - написал теннисист.

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Метки:
Голубев Андрей ATP Бразилия

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